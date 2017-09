Abertas inscrições para novas soberanas

Desde o dia 18, estão abertas as inscrições para as meninas com idade entre 16 e 24 anos, interessadas em participar do concurso de escolha da Rainha e Princesas do município.

As inscrições seguem até 10 de novembro com Bruna Ferla, junto ao Centro Administrativo Municipal. Para participar do concurso a candidata deverá estar residindo no município há mais de um ano, não ter filhos, não estar grávida, não ser casada ou não estar em uma união estável.

No momento da inscrição é necessário preencher uma ficha, assinar o termo de responsabilidade, apresentar uma foto 3×4, uma foto a ser usada na divulgação, cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência ou matrícula escolar. Se menor de idade, deverá estar acompanhada de um responsável. O baile com a escolha das novas soberanas será dia 25 de novembro, com a animação da Banda Misturadão e Som Extremus.

Texto: Ascom Progresso