Ação socioambiental teutoniense coleta resíduos às margens do Arroio Boa Vista e promove visita ao aterro sanitário

No dia 21 de outubro ocorre a 8ª edição do Revive Boa Vista, ação socioambiental teutoniense que tem por objetivo a preservação do Meio Ambiente e a conscientização da população para cuidados com a natureza e a correta destinação do lixo.

A programação inicia às 8h, com recepção dos voluntários e da comunidade no Auditório 03 da CIC Teutônia, seguido de organização das equipes, visitação ao Aterro Sanitário de Teutônia às 8h30min, início da coleta de resíduos às margens do Arroio Boa Vista a partir das 9h45min, encontro das equipes às 11h15min na Associação dos Funcionários da Languiru e encerramento às 11h45min. Os 100 primeiros inscritos recebem uma camiseta do Revive Boa Vista e, em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 28 de outubro.

Depois disso, no dia 02 de dezembro ocorre nova ação de descarte consciente de lixo eletrônico e medicamentos vencidos, com posto de coleta instalado junto ao Supermercado Languiru do Bairro Canabarro. Na oportunidade serão coletados óleo de cozinha, eletrônicos, sucatas, pilhas, medicamentos vencidos, cartões magnéticos, celulares, chapas de Raio-X e baterias (exceto de veículos). Os materiais serão recolhidos por empresa especializada, que dará o destino final correto.

O Revive Boa Vista é uma realização da Unidade Parceiros Voluntários de Teutônia, com apoio da Administração Municipal de Teutônia e da Emater/RS-Ascar, além das mantenedoras CIC Teutônia, Certel, Couros Bom Retiro, Seccare, Cooperativa Languiru, Sicredi Ouro Branco, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Star Led.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3762-1233 ou pelo e-mail parceirosvoluntarios@cicteutonia.com.br.

Texto: Ascom CIC Teutônia