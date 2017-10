Aci-e e Unimed recebem doações da campanha Prato Cheio

A Campanha Prato Cheio iniciou segunda-feira, 02, em todo o Rio Grande do Sul. Nos Vales do Taquari e Rio Pardo são 18 pontos de coleta, dois deles em Encantado – na Aci-e e na Unimed.

A ação, realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, visa arrecadar alimentos a serem distribuídos à entidades sociais vinculadas ao Programa Mesa Brasil. Em Encantado, três entidades estão cadastradas: a Apae, a AME e o Lar Encantado.

A Campanha Prato Cheio é realizada duas vezes ao ano e mobiliza todo o Estado. São arrecadadas toneladas de mantimentos, que beneficiam crianças e pessoas em vulnerabilidade social. Participar desta causa, sendo empresa, instituição ou pessoa física, doando ou servindo como ponto de coleta, é contribuir para que a rede de solidariedade continue ativa. A comunidade em geral poderá cooperar, doando alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas até 31 de outubro.

Sobre o Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade, que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários.

Texto: Ascom ACI-E