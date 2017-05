Aci-e oferece quatro oportunidades de qualificação em maio

No mês em que se comemora o trabalho e o trabalhador, a Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e) oferece várias oportunidades de capacitação para quem busca qualificar-se para ingressar ou manter-se ativo no mercado de trabalho.

A primeira oportunidade ocorre na próxima quinta-feira, dia 11, com a palestra “Quem se destaca, muda de vida”. Realizada em parceria com o Senac, a prefeitura de Encantado e com a Fecomércio/RS, a palestra propõe uma análise sobre o que significa mudar, qual a mudança almejada, como se destacar no contexto atual e quais os caminhos para se destacar no ambiente de negócios. “Quem se destaca, muda de vida”, será ministrada no auditório Brasil do Centro Administrativo de Encantado e o ingresso é 1 litro de leite.

Na semana seguinte, de 15 a 19 de maio, a Aci-e coloca à disposição de seus associados e da comunidade em geral o curso “Como Conduzir Negociações Eficazes”. A capacitação ocorre na sede da entidade e tem o objetivo de ajudar o empreendedor a desenvolver habilidades e estratégias para se tornar um negociador de sucesso.

Qualquer pessoa pode inscrever-se, especialmente vendedores, compradores, gerentes, líderes, proprietários e profissionais liberais. O investimento é R$ 90 para pessoa jurídica – microempreendedores, micro empresa e pequena empresa – e R$ 120 para pessoa física. Se a empresa for de grande porte, o participante tem que se inscrever na modalidade pessoa física.

A programação continua com um assunto que propõe melhorar o bem-estar de seus associados e da comunidade. A palestra “Como se alimentar e prevenir doenças crônicas” ocorre no dia 24 de maio, das 19h às 20h, na sede da entidade. O ingresso também é 1 litro de leite, que, somados às doações da primeira palestra, serão doados ao programa Mesa Brasil.

Na ocasião, a nutricionista associada à Aci-e, Nathamy Stoecker abordará o que são doenças crônicas, como controla-las, como seguir um tratamento médico de maneira correta, quais os fatores de risco e como a alimentação pode atuar no sistema preventivo de tais patologias.

A última capacitação do mês está marcada para os dias 30 e 31, na Aci-e. O curso “Você sabe contratar? Técnicas de Seleção e Recrutamento” visa auxiliar os profissionais de recursos humanos e gestores a identificar o perfil adequado para as vagas disponíveis na sua empresa. O investimento é R$ 240 para associados e R$ 280 para não sócios. Informações e inscrições: 3751-2255 ou qualificar@acie.com.br

Texto: Ascom ACI-E