Aci-e promove palestra de sensibilização para empreendedores

Desenvolver lideranças, especialmente femininas. Esse é o objetivo do mais novo projeto a ser implantado pela Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e). Na próxima terça-feira, 24, a entidade promove uma palestra de sensibilização para a formação do Núcleo de Mulheres Empreendedoras.

A empresária Janaína Sousa, proprietária da Saes Informática e diretora da Câmara da Indústria e do Comércio de Canoas, é a convidada da entidade de Encantado. Ela falará sobre as experiências do Núcleo de Mulheres de Canoas, onde atua. Janaína também é presidente do Conselho da Mulher da Federasul.

A palestra é gratuita e aberta à comunidade, especialmente empresarial e independentemente da função, profissão ou cargo que exercem. O evento ocorre no auditório Brasil do Centro Administrativo Municipal de Encantado, às 19h30min.

O Núcleo de Mulheres Empreendedoras integra o programa Empreender, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), que tem como objetivo fortalecer as micro e pequenas empresas ao reunir empresários de um mesmo município, nos chamados núcleos setoriais. Neles, os empresários discutem seus problemas e buscam soluções conjuntas com apoio de um profissional vinculado à entidade empresarial.

Texto: Ascom ACI-E