Aci-e traz mais uma edição do Empretec para Encantado

“É preciso ter energia para reconstruir.” Este é um convite feito pelos empresários Martin Eckardt, da Sorvebom, e Adriana Rizzi, do Hotel Rizzi, durante o workshop “Seja quem você deseja ser”. A capacitação ocorreu na quinta-feira (21), no auditório Brasil do Centro Administrativo Municipal de Encantado, e reuniu 52 pessoas interessadas em conhecer a metodologia criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), após o fim da II Guerra Mundial.

O Empretec será realizado em Encantado de 23 a 28 de outubro. As características do treinamento de imersão foram apresentadas pelo técnico do Sebrae, Clóvis Alberto Glesse, e pela equipe da Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e).

Os empresários foram convidados a compartilhar com os participantes as experiências vividas antes, durante e depois do Empretec. Para o dono da sorveteria Sorvebom, de Lajeado, sua vida de empresário se divide em antes e depois do treinamento, realizado em 2001. “Eu tinha uma visão muito diferente, e o Empretec foi decisivo para a continuidade e o crescimento da empresa”, declara.

Para a empresária do ramo hoteleiro, o Empretec é uma faculdade resumidíssima, que muda decisivamente a forma de ver e de gerir os negócios, obtendo maiores e melhores resultados, passando a viver um sentimento de realização profissional plena.

Como funciona

O Empretec será realizado de 23 a 28 de outubro, durante todo o dia, totalizando 60 horas aula de treinamento intenso. Se caracteriza por desenvolver 10 características consideradas essenciais para empresários, prestadores de serviço e demais profissionais, que desejam descobrir seu potencial empreendedor, ter motivação para enfrentar os desafios e conhecer-se detalhadamente sobre seu perfil profissional. Entre os itens trabalhados estão a busca de oportunidade e iniciativa, a persistência, exigência de qualidade e eficiência, planejamento e monitoramento sistemático, entre outras de forte relevância. Conforme o técnico do Sebrae, são seis dias de imersão, que provocam nos participantes estas 10 características, permitindo um autoconhecimento fundamental para o êxito nos negócios.

Entrevistas são pré-requisito

A inscrição ao Empretec é aberta a qualquer pessoa interessada. Entretanto, uma entrevista com consultores do Sebrae é necessária para identificar o perfil do participante. De acordo com a agente de relacionamento com o mercado da Aci-e, Érika Maria Camini De Conto, a agenda de entrevistas está aberta para hoje (29) e para os dias 6 e 16 de outubro, na Aci-e. Valores do treinamento e demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3751-2255 ou pelo whatsApp 99867-3270.

Texto: Ascom ACI-E