Acidentes e mortes no trânsito diminuem no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou redução da acidentalidade em 2015. Se a média histórica dos meses de dezembro dos últimos anos (desde 2007, quando se iniciou a série histórica do Detran) se mantiver, a tendência de queda se confirmará no fechamento dos números de 2016. Em 2015, ocorreram 14,8% menos mortes e 16,5% menos acidentes com vítimas fatais no trânsito em relação a 2014.

O cálculo refere-se às ocorrências de janeiro a novembro de ambos os anos. Até novembro de 2016, a diminuição se manteve, com 3,8% menos vítimas do que no mesmo período do ano anterior. O balanço fechado, com os números de dezembro, deve ser divulgado pelo Detran no início de 2017.

O diretor-geral do Detran, Ildo Mário Szinvelski, afirma que a redução é resultado da fiscalização mais intensa, das campanhas de conscientização e da punição dos infratores, com a implementação da Lei Seca. “Sem dúvida, estes fatores contribuíram muito para o refreamento de condutas inadequadas”, ressalta.

Para Szinvelski, a combinação dessas ações está mudando comportamentos e fortalecendo a consciência de que, para dirigir um veículo, o condutor precisa estar sóbrio e em condições que não coloquem em risco a sua vida e a dos outros.

Campanhas

Desde 2015, o governo promove uma campanha educativa de trânsito integrada entre Detran, Daer, EGR e Comando Rodoviário da Brigada Militar. A proposta é reforçar aos motoristas a importância de obedecer as normas de trânsito e os limites de velocidade para evitar acidentes, principalmente, durante as viagens de veraneio.

A campanha deste ano tem o slogan ‘Este poderá ser o melhor verão da sua vida. Ou não – Escolha chegar bem’. É divulgada em spots de rádio, painéis estrategicamente localizados na Estrada do Mar, redes sociais e mídias alternativas. A novidade é um quiz no Facebook, em que os motoristas podem testar a própria capacidade de dirigir com responsabilidade.

Paralelamente à campanha, a fiscalização nas estradas está sendo intensificada nos meses de verão, entre dezembro e fevereiro. Além disso, o Detran coordena uma série de ações voltadas para os estrangeiros que vão circular nas rodovias do Rio Grande do Sul nesse veraneio. Entre elas, estão a distribuição de material informativo nos postos de migração e material publicitário dirigido a argentinos e uruguaios, nas redes sociais.

A Balada Segura, principal política pública de combate ao álcool no trânsito, estará presente no Litoral pela sexta vez consecutiva. A Operação Viagem Segura, que reúne esforços de diversas instituições para fiscalizar as estradas em feriados e finais de semana, também contribui para prevenir acidentes, com ações especiais em datas como Natal, Ano Novo, Navegantes e Carnaval. Além dessas iniciativas, a EGR e o Daer continuarão fazendo obras de recuperação e reparos nas estradas.

Texto: Mirella Poyastro

Edição: Léa Aragón/ Secom

Foto: Alex Rocha