Ações de saúde bucal na rede de ensino geram resultados positivos

Colinas deu início, no mês de março, ao projeto “Vamos Sorrir” e desde lá vem colhendo resultados positivos. A ação é direcionada a crianças e pré-adolescentes alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ipiranga e da Escola Estadual de Ensino Médio Colinas.

A intenção é criar, de maneira descontraída, um vínculo de carinho e amizade, quebrando barreiras e aproximando o profissional de saúde bucal à comunidade escolar. Entre as ações, a dentista da Unidade Básica de Saúde (UBS), Guadalupe Dumcke Cobalchini, visitou os educandários realizando avaliações prévias e exames orais para classificar os estudantes conforme a condição da dentição.

Com exames realizados em 99% das crianças e pré-adolescentes, foram analisadas as condições reais da saúde bucal. Foram utilizadas as cores verde (crianças com condições adequadas de saúde bucal), amarelo (crianças que necessitam atenção em relação a higiene ou cáries iniciais) e vermelho (alunos com cáries avançadas e indicações de extrações de dentes como forma de identificação, obtendo assim uma ordem para facilitar o agendamento de consultas na Unidade, dando ênfase às mudanças de hábitos alimentares e higiene. Conforme a profissional, o foco é a prevenção de doenças. “Queremos criar uma conscientização por parte de alunos e pais a fim de diminuir as necessidades de tratamentos odontológicos futuros, evitando possíveis transtornos e um maior cuidado com dentes desde a infância”, explica.

Os pais das crianças constatadas com as cores amarelo e vermelho e amarelo foram devidamente orientados a procurarem a UBS e agendarem horário para que a dentista pudesse iniciar o trabalho curativo nas crianças, visando adequar a boca e eliminando os focos de infecção e dor. Com isso, todos os alunos, em um futuro breve, poderão atingir a cor verde.

Completando o projeto, Colinas aderiu ao programa “Sorrindo para o Futuro”, que é realizado pelo SESC-RS, em parceria com as prefeituras. O município também está engajado no estudo para integrar em breve o projeto do Governo Federal “Brasil Sorridente”, faltando apenas alguns detalhes.

Resultados obtidos:

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO MUNDO

TURMA PEQUENO MUNDO IDADE 1 aos 4 anos TOTAL DE ALUNOS 52 FALTANTE 1 MASCULINO 30 FEMININO 21 VERDE 46 AMARELO 5 VERMELHO 0 PROPORÇÃO 3 meninos amarelos 2 meninas amarelas

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IPIRANGA

TURMA JARDIM AO 9ºANO IDADE 4 aos 14 anos TOTAL DE ALUNOS 281 FALTANTE 4 MASCULINO 159 FEMININO 122 VERDE 170 AMARELO 80 VERMELHO 27 PROPORÇÃO 50 meninos amarelos 30 meninas amarelas 15 meninos vermelhos 12 meninas vermelhas

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE COLINAS

TURMA COLÉGIO ESTADUAL IDADE 11 anos aos 17 anos TOTAL DE ALUNOS 72 FALTANTE 4 MASCULINO 41 FEMININO 31 VERDE 52 AMARELO 14 VERMELHO 2 PROPORÇÃO 6 meninos amarelos 8 meninas amarelas 2 meninos vermelhos

Texto: Ascom Colinas