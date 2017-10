Ações preventivas marcam Outubro Rosa

A Secretaria Municipal da Saúde desenvolve uma série de atividades especiais durante este mês, relacionadas ao Outubro Rosa. Conforme a secretária da Saúde Heide Grunewald, a campanha visa conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Dentro da programação, hoje, dia 18, a partir das 13h30min, ocorre no Complexo Vida Saudável, o encontro com os grupos, oficinas e comunidade em geral. Na ocasião será realizada uma feira da saúde e palestra com profissionais para alertar sobre a doença. “Queremos incentivar a prevenção. É preciso fazer os exames e ao identificar, logo iniciar o tratamento”, orienta.

Hoje também será feita a marcação de exames como pré-câncer, mamografia e outras orientações. Já no dia 24 de outubro, está prevista uma feira de saúde na comunidade de Arroio Abelha, na antiga Escola Humberto Corbellini. As atividades iniciam às 13h30min com palestra do médico Rafael Machado da Silva, além da marcação de exames, orientações com toda a equipe da secretaria de Saúde e Assistência Social do município.

Texto: Ascom Forquetinha