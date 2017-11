Administração adquire retroescavadeira

A prefeitura de Colinas adquiriu recentemente mais uma retroescavadeira. Esta é a terceira do tipo, somando-se aos demais que compõem o Parque de Máquinas municipal. O veículo, marca Case, zero quilômetro e ano/modelo 2017, será utilizado no desenvolvimento do setor primário, assim como melhorias, manutenção e recuperação de estradas e acessos do interior.

O investimento total foi de R$ 225 mil, sendo R$ 100 mil conquistados através de emenda parlamentar do deputado federal Pepe Vargas (PT/RS) e o restante, R$ 125 mil, oriundos dos cofres públicos municipais. O maquinário foi recebido pelo prefeito Sandro Ranieri Herrmann. “Agradecemos ao pedido feito ao Pepe e que foi atendido pensando no crescimento e qualidade de vida da nossa Cidade Jardim”, exalta.

Texto: Ascom Colinas