Administração e Brigada Militar reforçam parceria em Westfália

Tendo em vista reforçar e firmar parcerias, representantes da Brigada Militar visitaram, nesta terça-feira (07) a Administração Municipal de Westfália. O sargento da Brigada Militar de Westfália, Clairton Matos de Souza, e a comandante da 2ª Cia Teutônia, capitão Carmine Brescovit Fontoura, foram recebidos pelo prefeito Otávio Landmeier e vice-prefeita Evanete Inez Horst Grave.

Além de divulgar as atividades desenvolvidas pela Brigada Militar no Município, o encontro serviu para tratar sobre a aquisição de uma nova viatura, bem como sobre uma possível instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos. Na oportunidade, ainda falou-se sobre ações e projetos na área do trânsito e uma maior atuação e fiscalização pelo interior de Westfália. Num contexto geral, também foram tratadas questões de prevenção na área da segurança pública.

Landmeier e Evanete colocaram-se à disposição da corporação para todo e qualquer projeto que beneficie a comunidade westfaliana, proporcionando segurança e qualidade de vida.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Westfália

Foto: Paloma Driemeyer Valandro