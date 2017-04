Administração Municipal alerta sobre os prazos de validade dos alvarás

A Administração Municipal de Travesseiro alerta aos comerciantes do município para ficarem atentos aos prazos de validade dos alvarás. Os mesmos devem ser encaminhados para renovação antes do vencimento. Para o alvará sanitário é necessário solicitar uma vistoria junto a vigilância sanitária do município. Quanto ao licenciamento ambiental, deve ser feito na Secretaria de Agricultura, no setor de Meio Ambiente. Os demais casos, como alvará de localização, podem ser encaminhados diretamente na Prefeitura.

Texto: Ascom Travesseiro