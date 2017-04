Administração Municipal apresenta os 100 primeiros dias de Governo

Viabilização da Gincana Arroio do Meio, ações de Mobilidade Urbana e reorganização dos serviços e espaços públicos. Estas foram as três principais metas dos 100 primeiros dias do Governo Arroio do Meio, Comunidade e Família. A apresentação dessas e outras ações aconteceu na noite da segunda-feira (10), em encontro realizado na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (ACISAM). O evento contou com a presença de autoridades, representantes de comunidades, entidades e imprensa.

Após a explanação de números de atendimentos, registros fotográficos e ações dos três primeiros meses de Governo, a Vice-prefeita Eluise Hammes deu as boas-vindas aos convidados e apresentou a logomarca da gestão, destacando a importância das famílias no fortalecimento das comunidades.

Na sequência, o Prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu a presença dos convidados e detalhou o andamento dos projetos em questão, como a Gincana Arroio do Meio, confirmada para o período de 26 a 28 maio. Sobre mobilidade urbana, destacou a criação da Comissão que já está discutindo melhorias para o trânsito do Município, incluindo a implantação de estacionamento rotativo gratuito no Centro, mudanças na rua Bela Vista e no trevo de acesso à cidade. Sobre a reestruturação dos serviços e espaços públicos, Schnack falou da reorganização de setores, redução de cargos de confiança e secretários municipais, reaproveitamento de quadro efetivo em funções específicas da área de formação do servidor e ações de treinamento e qualificação do serviço público, visando eficiência e qualidade do atendimento à comunidade.

Schnack lembrou da ampliação do horário de atendimento dos postos de saúde Central e dos bairros, desde o primeiro dia útil do ano. Destacou também o início da mobilização para o desenvolvimento econômico e social do eixo Rui Barbosa/Forqueta; o incentivo à empresa BRF para aquisição de áreas, visando ampliar a logística interna de caminhões e melhorar a mobilidade do bairro Aimoré; e a criação do projeto piloto de limpeza urbana e combate às pragas “Nossa Cidade, Meu Lar”, que já teve diversas ações envolvendo a comunidade e os departamentos de Meio Ambiente, Saúde e Serviços Urbanos. Sobre a Educação, o Prefeito ressaltou que quer fortalecer a prática da cultura da gentileza. “A maior construção que queremos fazer na educação é o conceito das crianças engajadas com as nossas comunidades”, reforçou.

Saiba mais – 100 primeiros dias do Governo Arroio do Meio, Comunidade e Família:

*Ampliação do horário de atendimento do Posto de Saúde Central, das 7h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Acolhida nos postos dos bairros (ESFs) a partir das 7h;

*Mais de 39 mil atendimentos em Saúde;

*Mais de 120 mil refeições servidas para 2.860 crianças e adolescentes das Escolas Municipais e de Educação Infantil;

*Mais de 170km de estradas patroladas e 1.400 cargas de material transportadas;

*Mais de 350 pontos de iluminação pública revitalizados e 130 roçadas em áreas públicas;

*Mais de 3.200 atendimentos na Secretaria da Agricultura, 970 silos fechados e 800 horas máquina executadas;

*200 guias de ITBI emitidas, 94 projetos/habitices aprovados e 80 licenças ambientais expedidas;

*Pavimentação das ruas 29 de Maio e Machado de Assis e execução de rede de água em Palmas.

Texto: Ascom Arroio do Meio