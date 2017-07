Administração Municipal assina contrato com Hospital São João e garante mais serviços

O Prefeito Rogerio Fachinetto, juntamente com a Vice-prefeita Elisabete Bonet de Mello Musselin e alguns Secretários se reuniram na última semana com o diretor do Hospital São João, Jaime Burili, para a assinatura do contrato que prevê a prestação de serviços médicos e hospitalares. O acordo tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Conforme o contrato, a Administração irá repassar um valor fixo de R$ 60 mil, mensais ao hospital, assim garantindo os serviços de procedimentos ambulatórias, clínica geral, cirurgia geral e pediatria. Garantindo também, outros serviços como raio X, consultas médicas e internações hospitalares, sendo que nesse caso o valor total mensal não poderá exceder o valor R$ 53.170 por mês.

“Os atendimentos de urgência e emergência contemplarão as especialidades clínica geral, cirurgia geral e sobreaviso. Esses atendimentos serão realizados pelo convênio SUS sem custo ao paciente. Com isso, não vai ocorrer da pessoa chegar no hospital e não ter profissional para atender”, exemplifica a Vice-prefeita.

Ela ainda ressalta que fortalecer o hospital e garantir um atendimento de qualidade são compromissos da nova administração. “Queremos que as pessoas sejam atendidas aqui no nosso município”, reforça.

O que prevê o contrato

O contrato inclui até 30 raios X, 20 eletrocardiogramas, 60 ecografias, 30 consultas médicas, 40 AIH hospitalar, cinco procedimentos cirúrgicos, cinco auxílios cirúrgicos, 10 eletroencefalogramas, três endoscopias digestiva alta, 45 complementações internação SUS, 60 consultas eletivas compreendidas entre as especialidades médicas de clínica geral, pediatria, obstetrícia e cirurgia geral, 10 procedimentos ambulatoriais e três cirurgias gerais.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Arvorezinha