Administração Municipal conclui Programa de Everminação do Rebanho Bovino

Com o objetivo de controlar endo e ecto parasitas que prejudicam o desenvolvimento dos animais e comprometem sua capacidade produtiva, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, promoveu o Programa Municipal de Everminação do Rebanho Bovino. A aplicação do vermífugo iniciou no dia 19 de abril, e se estendeu até esta quarta-feira, dia 10 de maio.

O Programa de Everminação do Rebanho Bovino será permanente, realizado através de aplicações periódicas (seis em seis meses). Em Westfália, o programa beneficia todos os produtores rurais cadastrados, proprietários de rebanho bovino devidamente cadastrado na Inspetoria do Município.

Atualmente, o rebanho bovino de Westfália é estimado em 6 mil cabeças. Com a aplicação do vermífugo, previne-se o aparecimento de outras doenças, como é o caso da tristeza parasitária bovina.

Texto: Ascom Westfália