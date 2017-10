Administração Municipal de Bom Retiro do Sul decreta situação de emergência

Devido ao forte vendaval que castigou o município no último domingo (01) destelhando casas, derrubando árvores e postes, e pela demora no atendimento de restabelecimento de energia elétrica em alguns bairros e localidades por parte da empresa RGE ficou tomada a decisão de situação de emergência por parte da Administração Municipal.

Na tarde da quinta-feira (05) o Sargento Regional Adjunto de Defesa Civil, Márcio Fernando Siteneski, vistoriou a cidade e concordou com o pedido de situação de emergência. A grande demora no restabelecimento da energia elétrica em alguns pontos da cidade (atingindo bairros, localidades e até escolas) chamou a atenção do Sargento que citou ver em Bom Retiro do Sul uma das situações mais delicadas entre os municípios da região.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul