Administração Municipal promove melhorias no Parque de Máquinas

Pensando no bem-estar dos servidores públicos, a Administração Municipal de Westfália está promovendo melhorias na estrutura do Parque de Máquinas, situado na Rua Henrique Grave. A reforma do banheiro, por exemplo, era uma antiga reivindicação dos funcionários, e foi concluída nesta semana.

Outras iniciativas também ocorrem no espaço, buscando melhorar as condições de trabalho. Como exemplo, pode-se citar a colocação de brita, para amenizar o barro em dias de chuva, e o cercamento do local. Além disso, outras melhorias já estão previstas: construção de um muro; reforma da cozinha, com substituição do piso; e elaboração de um espaço que abrigue os servidores públicos em dias chuvosos.

Nesta semana, a vice-prefeita Evanete Inez Horst Grave acompanhou as obras no Parque de Máquinas. “Essas melhorias realmente eram necessárias. Um pedido antigo dos servidores públicos que atuam no Parque de Máquinas. Principalmente o banheiro, que agora já está finalizado, pois quase já não havia mais possibilidade de uso”, observou.

Funcionários aguardavam melhorias

Vladimir da Silva é operário e responsável pelo almoxarifado do Parque de Máquinas. Conforme ele, as melhorias na estrutura já eram aguardadas há bastante tempo. “Na verdade, o Setor de Obras faz por todas as outras áreas, e estávamos nos sentindo de lado”, ponderou.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália