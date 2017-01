Administração Municipal realiza reuniões sobre calçamento

Na última semana foi realizada a primeira reunião do projeto de calçamento. A Prefeitura de Encantado vai calçar, no primeiro momento, 48.871,96 metros quadrados, que fazem parte do financiamento do Badesul com o município. O projeto está sendo encaminhado para processo licitatório, onde o município entrará com toda a infraestrutura e mão de obra, e o munícipe participa com a aquisição da pedra.

A Secretaria da Administração comunica que as ruas contempladas que tiverem a participação de todos os moradores com termo assinado e aquisição da pedra, serão os primeiros a receberem o calçamento.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado