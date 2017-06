Na próxima quinta-feira, dia 22, não haverá atendimento no setor administrativo da Unidade Básica de Saúde. Agendamentos de consultas e exames também não serão realizados. Serviços para a data devem ser programados com antecedência.

No dia 22, os servidores Andréa Schaeffer e Sidnei Rother estarão em capacitação em Canoas para troca do sistema de agendamento de consultas especializadas do Sistema Único de Saúde (SUS). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3760-1162.

Texto: Ascom Colinas