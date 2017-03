Na tarde da terça-feira (28), policiais da Delegacia de Polícia de Lajeado apreenderam um adolescente suspeito de envolvimento no duplo homicídio que ocorreu no dia 12 de março deste ano, no bairro Universitário em Lajeado. O adolescente, que recém completou 17 anos, e já possui diversos antecedentes é o terceiro envolvido no crime a ser apreendido. Ele foi conduzido à Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE).

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Polícia Civil