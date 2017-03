Adolescentes e meninos recebem vacina contra meningite C e HPV

O Ministério da Saúde realizou duas mudanças no calendário de vacinação para 2017. A partir de agora a vacina para meningite C será aplicada em adolescentes na faixa de 12 e 13 anos, em dose única, e meninos de 12 a 13 anos foram incluídos na vacinação contra o HPV (Papiloma Vírus Humano).

Até 2016, a meningite C estava disponível apenas para crianças entre três meses e quatro anos. A doença continua sendo identificada como a de maior frequência nos postos de saúde (cerca de 60 a 70% dos casos) e apresenta rápida evolução, gravidade e letalidade, com potencial epidêmico.

Já com a inclusão dos meninos na vacinação do HPV, o Ministério da Saúde espera proteger e prevenir os meninos contra os cânceres de pênis, ânus e garganta e contra as verrugas genitais. Foram inclusos também homens de 9 a 26 anos portadores de AIDS (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida, desde que apresentem indicação médica. As vacinas já estão disponíveis no posto de vacinas de Encantado. É necessário levar o cartão SUS e a Carteira de Vacinação. O horário de atendimento do posto de vacinas é de segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h25min e das 13hs às 16h45min. Informações pelo fone (51) 3751-1107.

Texto: Ascom Encantado