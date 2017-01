Adote um Amiguinho ocorre no dia 04

Acontece no dia 04 de fevereiro, das 13h às 16h, mais uma edição do evento Adote um Amiguinho. Organizado pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores (CCZV), da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), a feira ocorre no próprio Canil Municipal e tem o objetivo de auxiliar na adoção responsável dos cães abrigados no local. O local foi criado para abrigar temporariamente cachorros de rua, que estejam em situações críticas, assim como doentes, machucados e atropelados.

Conforme Fátima Ulsenheimer, do CCZV, o evento é aguardado com grande expectativa pela equipe, pois o canil está operando acima de sua capacidade: são 100 vagas e hoje, há 130 cães em atendimento. “Estamos lotados, e os recolhimentos aumentaram drasticamente nos últimos meses”, explica Fátima.

A ervateira Lago Verde estará presente no local, oferecendo erva-mate e água quente aos presentes. O canil é aberto a visitação durante toda a semana, de segunda a quinta e nos sábados e domingos o horário é das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h. Já na sexta-feira o horário é das 8h às 13h30min. O Canil Municipal está localizado na avenida Benjamin Constant, junto ao Aterro Sanitário, no bairro Conventos.

Serviço:

Para adotar um animal de estimação, o interessado deve apresentar CPF, RG e comprovante de residência.

Texto: Ascom Lajeado