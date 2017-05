Aedes Aegypti é encontrado em Colinas

O Agente de Endemias de Colinas encontrou larvas do mosquito Aedes Aegypti no Centro de Colinas. No total, são quatro armadilhas de monitoramento utilizadas e a que continha a larva está localizada na Capela Mortuária Municipal. O Aedes Aegypti é o mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e febre chikungunya.

Os Agentes de Saúde da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde de Lajeado, João Francisco Coelho e Flávia Bavaresco, estiveram na tarde desta ter-feira, dia 23 de maio, para repassar as orientações que devem ser seguidas.

Inicialmente, todas as casas em um raio de 300 metros de onde foi encontrada a larva do mosquito serão visitadas pelas Agente Comunitárias de Saúde e Agente de Endemias. Nesta visita, além de orientar, irão atuar também eliminando possíveis locais de criação do mosquito.

Além das residências, é de extrema importância que terrenos baldios sejam mantidos limpos e roçados, pois podem ser criadouros dos mosquitos. “Pedimos que toda a população se conscientize sobre a importância do cuidado. O mosquito deve ser evitado para que possamos prevenir possíveis transtornos”, recomenda o agente do município, Fábio Schardong.

Dicas para evitar a proliferação de mosquitos:

*No caso de vasos de flores ou plantas, manter o prato que fica sob os vasos sempre seco, podendo utilizar para isso areia;

*A água das jarras de flores deve ser trocada duas vezes por semana e a jarra bem lavada para eliminar os ovos de Aedes aegypti que possam estar aderidos às paredes;

*O cultivo de plantas em vasos com água deve ser evitado, se possível enchendo o vaso com terra ou areia;

*Toda a vasilha de lata deve ser furada antes de ser descartada, para que não acumule água, sendo colocadas em lixeiras tampadas;

*Todos os objetos que podem acumular água de chuva (copinhos plásticos, tampas de refrigerantes, cascas de coco) devem ser esvaziados e, se inservíveis, acondicionados em lixeira;

*Garrafas vazias devem permanecer de cabeça para baixo em locais cobertos;

*Os bebedouros de aves e animais devem ter sua água trocada pelo menos uma vez por semana, após serem lavados com escova;

*Os pneus velhos devem ser furados para escoar a água da chuva e, se possível, guardados em local coberto. Se inservíveis, o melhor destino é a logística reversa, assim que eles forem trocados, os velhos devem ser deixados para serem devolvidos aos fabricantes;

*Os poços, tambores e outros depósitos de água devem estar sempre tampados;

*As caixas d’água e cisternas devem ser mantidas limpas;

*O lixo não deve ser jogado em terrenos baldios;

*Cuidado especial a lonas/plásticos pretos depositados sobre entulhos, pois servem de criadouros ao criarem “bolsas de água”;

*Deve-se manter o lixo tampado;

*Manter o mesmo cuidado em cemitérios, que se tornam um local propício para a criação dos mosquitos, recomenda-se furar os vasos, para evitar o acúmulo de água nos mesmos;

*Colocar água sanitária em flores, como as bromélias, que armazenam água.

Texto: Ascom Colinas