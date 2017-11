Aeroporto de Passo Fundo vai receber R$ 45 milhões para obras de ampliação

O governador José Ivo Sartori vai assinar, no dia 24 de novembro, o Termo de Compromisso (TC) entre o Estado e o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para a liberação de R$ 45.051.546,39 para ampliação, reforma e modernização do Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo. Entre as principais melhorias está a construção do novo Terminal de Passageiros (TPS). Após a assinatura do convênio será realizada licitação para a contratação das obras.

Do valor total do acordo, compete à União o pagamento de 97%, o que corresponde a R$ 43.700.000,00; e, ao Estado, a contrapartida de 3%, ou seja, R$ 1.351.456,39. Ao governo do Rio Grande do Sul ainda está a incumbência do licenciamento ambiental, já tendo obtido a Licença de Operação (LO) e a Licença de Instalação de Ampliação (LIA).

A obra inclui, além do terminal de passageiros, um novo pátio de aeronaves, Seção Contra Incêndio (SCI), implantação da Área de Segurança de Fim de Pista (Resa), recuperação da pista de pouso, implantação de auxílios à navegação aérea e estacionamento de veículos. O prazo de vigência do TC é de 660 dias.

“O aeroporto de Passo Fundo tem uma demanda muito grande. Vai ser uma alternativa para o interior, já que é rota de voos entre Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, entre outras cidades”, destacou o secretário dos Transportes, Pedro Westphalen.

Texto: Ascom RS