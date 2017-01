Agagel confirma data e revela primeira atração

Os dias 6 e 7 de julho já podem ser reservados na agenda. Promovida pela Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel), a edição 2017 da Jornada do Sorvete está confirmada e acontecerá no Weiand Hotel, em Lajeado. Entre as atrações, destaque para a participação de Ademar Schardong, que abordará perspectivas econômicas de curto e médio prazo.

Com experiência em planejamento estratégico, governança corporativa e consultoria empresarial, Schardong é conhecido por seu trabalho junto ao Sistema Sicredi, atuando também como presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – Rio Grande do Sul (IBEF-RS) e conselheiro de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Além dele, o evento contará com outras palestras, assim como exposições e momentos de integração, reunindo empresários e contribuindo para o desenvolvimento do setor de sorvetes.

Texto: Ascom Agagel