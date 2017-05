Agência bancária de Sério é arrombada

Uma agência bancária do município de Sério foi atacada por criminosos na madrugada desta quinta-feira (11). Conforme o Batalhão da Brigada Militar (BM) de Lajeado, que atende o trecho durante a noite, a invasão ocorreu por volta das 3h30min.

Com um maçarico, os bandidos arrombaram a porta da frente e o cofre principal. Do local foram levados o armamento e os coletes dos seguranças. A quantia em dinheiro ainda não foi informada. Não houve confronto com a BM e nem feridos. As guarnições fazem buscas pela região.

Texto: Portal Região dos Vales