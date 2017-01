Agentes de saúde recebem uniformes e materiais

Na manhã da terça-feira (4), as agentes de saúde do município receberam kits de uniforme, da Secretaria de Saúde. Cada agente ganhou camisetas, calça, bermuda, tênis de couro, jaqueta térmica, uma pasta com diversos materiais (canetas, lápis, apontador, prancheta, cadernos, régua, grampeador), repelentes e protetores solares.

A entrega aconteceu no Auditório Brasil do Centro Administrativo e contou com a presença da Secretária de Saúde e Meio Ambiente Clarissa da Rosa Preto. Na oportunidade, a Secretária destacou a importância desses profissionais estarem identificados e pede para que a comunidade receba as agentes com o intuito de manter a qualidade de saúde das famílias, através da informação.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado