Agentes de viagens conhecem as belezas do Vale do Taquari

Com o propósito de divulgar as belezas e potencialidades do Vale do Taquari, Imigrante recebeu na sexta-feira (17), cerca de 60 agentes de viagens e jornalistas, oriundos de oito Estados brasileiros. Integrando a programação da 8ª Fimtur Business – Serra Gaúcha, eles visitaram o Cactário Horst e o Convento Franciscano São Boaventura, em Imigrante. No local também conheceram, através de vídeo, os atrativos turísticos da região.

Visitando o Vale do Taquari pela quarta vez, neste ano a Fimtur trouxe agentes de viagens do Piauí, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Fimtur Business tem a direção de Álvaro Paes, e através de uma parceria com a Imitur – Viagens e Turismo, passou a divulgar os potenciais do Vale do Taquari quando promove eventos no Estado.

Os agentes encerraram sua viagem em Imigrante pelo fato de o município se localizar mais próximo à Serra Gaúcha. Diversas autoridades participaram da programação, entre elas o prefeito de Imigrante, Celso Kaplan; o prefeito de Westfália, Otávio Landmeier; o prefeito de Colinas, Sandro Herrmann; o secretário de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Imigrante, David Orling; e a representante de Teutônia, turismóloga Angela de Castro.

Conforme o prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, é preciso, cada vez mais, divulgar os potenciais do Vale do Taquari. “Precisamos mostrar as belezas da nossa região e atrair sempre mais visitantes. E, para isso, os municípios precisam se unir. Nós temos muito a explorar no Vale do Taquari”, destacou Landmeier, parabenizando a Imitur – Viagens e Turismo pela iniciativa de divulgar as potencialidades e belezas da região.

Além da visita ao Cactário Horst e ao Convento Franciscano São Boaventura, os agentes ainda assistiram a apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Westfälische Tanzgruppe, de Westfália, representado pela Categoria Adulto. O grupo é reconhecido por realizar todas suas apresentações calçando o sapato de pau, símbolo do Município. Depois da apresentação, foi servido um café colonial aos presentes.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália