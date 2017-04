Agentes do município realizam vistoria contra o mosquito da Dengue

Durante todo o ano é preciso realizar ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya. Uma das estratégias realizadas pelo município em parceria com a 16ª Coordenadoria Regional da Saúde, é o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa).

Esse levantamento irá ocorrer durante cinco dias consecutivos, (03 de abril até 07 de abril), sendo visitados 33% dos imóveis localizados na área urbana. Serão vistoriadas casas, comércios, terrenos baldios entre outros. O trabalho será realizado pelo agente de controle de endemias (ACE) do município, juntamente com as agentes comunitárias de saúde (ACS).

“Este trabalho se torna importante porque permite descobrir como está a situação de infestação de mosquitos no município, podendo assim também identificar, quais são os locais mais críticos e quais os tipos de depósitos (focos) que são mais predominantes e a partir disso desenvolver ações específicas para eliminar os possíveis criadouros”, explica a responsável pelas ações de dengue do município Cassiana Both.

O ACE e os ACS, estarão realizando visitas, orientações e coletando possíveis larvas em criadouros para posterior análise. É necessária a compreensão e colaboração de todos que forem visitados pois é um trabalho muito importante para a prevenção.

Texto: Ascom Travesseiro