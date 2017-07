Agentes penitenciários executam Operação Saturação no Presídio de Lajeado

O Presídio de Lajeado passou por revista geral, na segunda-feira (10), dando continuidade às operações de revistas nos estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul.

A ação, denominada Saturação, integrou os agentes penitenciários da Divisão de Inteligência Penitenciária da 8ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), os servidores do estabelecimento prisional e o Grupo de Ações Especiais (Gaes), e teve o comando geral do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP).

Conforme o diretor do DSEP, Ângelo Carneiro, as revistas serão intensificadas no estado. “Trata-se da segunda ação executada em Lajeado, culminando na transferência de 11 apenados”, concluiu.

Texto: Ascom Estado