Agricultores devem apresentar Talão de Produtor

A Secretaria da Agricultura comunica aos produtores rurais, que devem ser apresentados no setor de controle de produção primária da prefeitura, todos os talões em que constam as compras, vendas e transferências de produção primária efetuadas pelos produtores do município, durante o ano de 2016 e que ainda não foram lançadas no sistema informatizado da prefeitura.

O departamento salienta que todos que quiserem se beneficiar, durante o ano de 2017, dos programas desenvolvidos pelo Município, como o Cheque Adubo, deverão comparecer, munidos dos talões de produtor, nas seguintes datas:

De 09 a 13 de janeiro – produtores de Boa Esperança Baixa, Linha Sítio, São Gabriel e Cascata; de 16 a 20 de janeiro – produtores de Boa Esperança Alta, Arroio Grande, Linha 22 de Novembro, Jaó e Maravalha; de 23 a 27 de janeiro – Glucostarck, Bom Fim, São Miguel, Santarém, Desterro e Linha Lotes; de 30 de janeiro a 03 de fevereiro – Picada Aurora, Picada Augusta, São Bento, Linha Primavera e São Rafael; e de 06 a 10 de fevereiro – produtores de Sampaio, Alto Picada Aurora, Linha 25 de Julho e Linha Nova.

Lembrando que, a Receita Estadual está cancelando os talões que não tiveram, pelo menos, uma venda durante todo o ano.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul