Agroecologia será tema de encontro regional em Imigrante

A Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT) – composta por uma rede de entidades, entre elas a Emater/RS-Ascar – programa para o dia 26 de outubro, no Piquete Raça Campeira, em Imigrante, o 5º Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari. Com o lema “Construindo a agroecologia no Vale do Taquari”, a atividade, que inicia às 8h30min, contará com diversas palestras, oficinas e relatos de experiências sobre temas como produção animal agroecológica, agricultura biodinâmica, produção agroecológica de arroz orgânico em escala e homeopatia nas produções animal e vegetal, entre outras.

De acordo com o assistente técnico regional em Sistema de Produção Vegetal da Emater/RS-Ascar, Lauro Bernardi, esta será a primeira vez que o encontro será totalmente focado na produção orgânica. “Nesse sentido, o encontro procura mobilizar as forças que estão construindo a produção de base ecológica na região, estimulando os envolvidos para que apresentem os acúmulos alcançados neste tipo de modelo”, salienta Bernardi, reforçando o fato de que a atividade também visa a promover a troca de experiências entre os envolvidos.

Apoiado pela Prefeitura de Imigrante e pela cooperativa Sicredi, o evento celebra a Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul comemorada em torno do Dia Mundial da Alimentação, definido como 16 de outubro pela Organização das nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Com a participação de diversas entidades e instituições, a Semana – que ocorre entre os dias 16 e 22 de outubro com o lema “Rumo à consciência ambiental” – constitui-se de um amplo painel que abriga, além da temática estabelecida pela FAO, outras importantes manifestações a respeito da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

No Vale do Taquari, outros municípios como Dois Lajeados, Relvado, Fazenda Vilanova, Lajeado e Encantado, entre outros, programam atividades para celebrar a data. Em Pouso Novo, o primeiro Encontro de Soberania Alimentar está marcado para o dia 19 de outubro, no Salão Paroquial, a partir das 13h30min, com palestra e troca de sementes e mudas crioulas. Já em Encantado, a ação voltada à data ocorre dois dias antes, em 17 de outubro, na Sociedade Linha Santo Antônio, a partir das 14h, quando haverá o lançamento do livro de receitas para diabéticos e orientações sobre plantio de plantas bioativas.

Todas as informações a respeito dos eventos previstos pela Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul podem ser obtidas no sitewww.emater.tche.br, no link Calendário de Eventos. Para o 5º Encontro Regional da Agroecologia, a comissão organizadora recomenda que os participantes tragam caneta, bloco de anotações, caneca e lanche para compartilhar, além de sementes e mudas para a troca. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no escritório municipal da Emater/RS de Imigrante ou pelo telefone (51) 3754-1032.

Programação

8h30min – Recepção e credenciamento

9h – Abertura

9h30min – Palestra “Produção animal agroecológica”, com o médico veterinário e homeopata popular Alexandre Mendonça

11h15min – Palestra “Produção agroecológica em escala: arroz orgânico”, com o agricultor biodinâmico da Rede Ecovida Juarez Antônio Pereira

12h – Almoço comunitário, compartilhamento de experiências e troca de sementes

13h30 – Oficinas sobre Trichogramma (vespinha para controle biológico de lagartas), controle de ácaro praga com ácaros predadores, homeopatia na produção animal e vegetal, agricultura biodinâmica e mineralização de sistemas agrícolas com uso de pó de rocha

15h30min – Relato de experiências

16h – Avaliação final e encerramento

Texto: Ascom Emater