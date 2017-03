Agroindústria familiar é destaque na Expoagro Afubra a partir desta terça-feira em Rio Pardo

Com estandes de 149 empreendedores familiares, começa nesta terça-feira (21), em Rio Pardo, a 17ª edição da Expoagro Afubra, a maior feira agrícola brasileira voltada à agricultura familiar. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) é uma das apoiadoras do evento, que prossegue até quinta-feira (23), e tem como tema central ‘A floresta e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável’.

Além de apoiar a participação de agroindústrias, a SDR está presente por meio de sua conveniada Emater, que apresentará tecnologias alternativas, como o uso da energia solar em diversos espaços de produção e do sistema agroflorestal, envolvendo renda, preservação e consciência ambiental, dentro do tema ‘A energia do campo: agricultura familiar e sustentabilidade’.

“Apesar das dificuldades, o governo do Estado mais uma vez dá suporte para a agricultura familiar na Expoagro Afubra, além de oferecer os serviços de nossa conveniada Emater, que investiu meses em preparação para atender os agricultores em 17 espaços temáticos, preparados para difundir ideias e práticas”, destaca o secretário Tarcisio Minetto.

Ainda nesta terça-feira será lançado o programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva-Mate, coordenado pela SDR e executado pela Emater. As propostas que compõem o programa foram formuladas com o apoio de instituições de todo o Estado, envolvidas com a cadeia produtiva da erva-mate.

Minetto lembra que a erva-mate é uma das culturas mais importantes dentro das cadeias produtivas do estado. Para ele, as dificuldades existem, mas com o trabalho conjunto das entidades é possível desenvolver cada vez mais o setor. “Precisamos enxergar os desafios como oportunidades, fatores que possam contribuir para o desenvolvimento do setor, pensando no agricultor, na otimização do uso da terra, que é restrita, e na geração de renda”, afirmou Minetto.

Assim como em outros anos, a Expoagro Afubra dará ênfase às novidades para o setor agropecuário, permitindo o repasse de tecnologias e a realização de negócios entre expositores e produtores. Segundo o engenheiro agrônomo Marco Antonio Dornelles, coordenador geral da feira, o tema central sobre florestas plantadas oferece oportunidades de diversificação econômica.

“A floresta nativa oferece renda aos produtores ao mesmo tempo em que cumpre a sua função ambiental de proteção de nascentes, matas ciliares e abriga diversas espécies animais e vegetais. Isso tudo associado à geração de renda das florestas exóticas que geram empregos. Também serão abordados os sistemas de produção que integram na mesma área a produção de floresta com a produção animal e de alimentos, os chamados Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)”, explica.

A programação da Expoagro Afubra inclui palestras técnicas, apresentação de áreas demonstrativas, dinâmica de máquinas e equipamentos e encontros de lideranças rurais. Pesquisadores, estudiosos e especialistas também estarão presente, compartilhando conhecimentos com os visitantes, que terão acesso gratuito a todas as atividades.

Serviço

A feira acontece de terça (21) a quinta-feira (23), das 8h às 18h, no Parque da Expoagro Afubra, no km 161 da BR-471, em Rincão del Rey, no município de Rio Pardo. São mais 400 expositores, entre empresas, instituições e entidades.

Entre as atrações, tem a Feira da Agricultura Familiar, com agroindústrias, artesanato, plantas e flores; máquinas e equipamentos; lavouras demonstrativas; dinâmica de máquinas; Dia do Arroz; piscicultura; animais (ovinos, gado de corte e de leite, aves); seminário de turismo rural; fórum de diversificação; palestras técnicas; avicultura colonial; usina de biodiesel; quintais orgânicos; agroindústrias; espaço cultural; hortaliças e área florestal.