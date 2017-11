Agroindústrias familiares oferecem delícias coloniais na Turismate

Os visitantes da Turismate poderão desfrutar de uma grande variedade de alimentos e bebidas tipicamente coloniais na Feira da Agroindústria Familiar. O evento, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Parque do Ibama, em Ilópolis, terá a presença de 15 agroindústrias: São elas: Sucos Polezi de Putinga; Agroindústria Betel de Arvorezinha; COOPERFAT de Arvorezinha; Agroindústria Dora de Encantado; Cachaça Wille de Poço das Antas; Agroindústria Familiar de embutidos e defumados Ludwig de Poço das Antas; Agroindústria Sabor da Fruta de Vespasiano Corrêa; Agroindústria Relvadense de Relvado; MZ Alimentos de Encantado; Agroindústria Brandão de Muçum; Bom dia Alimentos de Encantado; Moinho Guerini de Arvorezinha; Fine Fatti Alimentos de Putinga; Agroindústria Nostro Lavoro de Dois Lajeados e Porongos e CIA de Frederico Westphalen.

A participação na Turismate é uma oportunidade para estes empreendimentos fortalecerem a agroindústria familiar e apresentarem seus produtos. Um dos expositores será a COOPERFAT de Arvorezinha. Conforme o presidente, Anoar Mistura, a feira ajuda a tornar os produtos da Cooperativa mais conhecidos e, além disso, proporciona uma renda extra. “Nós vamos oferecer suco de laranja natural extraído da laranja na hora. Esperamos dias bem ensolarados e uma boa participação de público. Desta forma os resultados virão ao natural”.

Os irmãos Norberto e Adriana Polesi, proprietários da Sucos Polezi, de Putinga, comercializarão suco de uva integral feito com uva bordô. “A participação em feiras é muito importante. Além da divulgação da marca, as vendas sempre são boas e diretas com o consumidor final. Também podemos explicar todo o processo de fabricação dos sucos. Na Turismate, vamos prestigiar o município vizinho e tentar mostrar que um suco natural é melhor que refrigerante”, comenta Adriana.

O espaço da agroindústria familiar conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo – SDR do Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia através do APL de agroindústrias familiares do Vale do Taquari.

A Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Scobar Material Elétrico, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate