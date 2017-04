Agroindústrias interessadas em participar da Suinofest podem se inscrever até o dia 22 de abril

Com o intuito de valorizar e dar visibilidade aos produtos das agroindústrias da Região, o Festival de Compras da Suinofest conta com um ambiente especialmente dedicado à Feira da Agroindústria Familiar. Neste ano, o número de estandes foi ampliado. Serão disponibilizados 38 espaços, de 2m de frente por 1,5m de profundidade, para a exposição e comercialização.

Outra novidade é a localização. Nas edições anteriores, as agroindústrias estavam organizadas no quiosque do Parque João Batista Marchese. Desta vez, elas estarão numa ilha, no centro do Pavilhão de Compras. Esta novidade vai aumentar a visitação interna, devido a grande procura que existe por estes produtos. Neste ano, o pavilhão também estará com corredores mais amplos, que facilitam a circulação dos visitantes e proporcionam mais visibilidade aos expositores.

Inscrições

Os empreendedores deverão fazer a inscrição com a equipe do Arranjo Produtivo Local de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari (APL AF VT), que está localizado na Rua Alegrete, 821, Bairro São José, nos fundos da Uergs, em Encantado, ou através do e-mail atendimento@aplvaledotaquari.com.br, entre os dias 12 e 22 de abril. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 9 9881 0712, com Thaís ou (51) 9 9889 0774 com Vanessa.

Para se inscrever é necessário estar cadastrado e incluso no Programa Estadual da Agroindústria Familiar – PEAF; ser agricultor familiar, comprovando o enquadramento com a apresentação da declaração de aptidão (DAP); ter produtos que obedeçam às normas sanitárias e legais estabelecidas para cada produto. Por fim, também é necessário preencher a ficha de inscrição que poderá ser encontrada no final do edital, que está disponível no site da Suinofest, na parte do Festival de Compras, e no site do APL.

No momento da seleção serão avaliados os seguintes critérios: ordem de inscrição; adesão e participação no APL AF VT; proximidade com o município de Encantado e localização na região do Vale do Rio Taquari (Corede). Os empreendedores que pertencem a outras regiões do RS devem respeitar a proximidade com Encantado. A ilha onde será instalada a Feira da Agricultura Familiar será custeada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, portanto as agroindústrias participantes não pagarão pelo estande.

A comissão que avaliará as inscrições será constituída por representantes do APL; Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e); Emater/RS-ASCAR – Encantado, Lume Eventos e Secretaria da Agricultura de Encantado.

A organização da Feira da Agroindústria Familiar é do APL AF VT, juntamente com a comissão realizadora da Suinofest 2017 e demais entidades que compõe a organização do espaço da agricultura familiar. A feira acontecerá nos dias 09, 10, 11 e 16, 17 e 18 de junho deste ano. A Suinofest é realizada pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras