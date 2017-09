Agroindústrias interessadas em participar da Turismate podem se inscrever até o dia 10 de outubro

Com o intuito de fomentar e valorizar o trabalho desenvolvido pelas agroindústrias familiares, do dia 26 de setembro até o dia 10 de outubro, estão abertas as inscrições para a comercialização e exposição dos produtos na Turismate 2017. Os 15 estandes, que estarão localizados próximos da entrada, logo após o Salão da Erva-mate, terão 2m de frente por 2,5m de profundidade.

Os empreendedores interessados deverão fazer a inscrição com a equipe do Arranjo Produtivo Local de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari (APL AF VT), que está localizado na Rua Alegrete, 821, Bairro São José, nos fundos da Uergs, em Encantado, ou através do e-mail atendimento@aplvaledotaquari.com.br, até o dia 10 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 9 9881 0712, com Thaís ou (51) 9 9889 0774 com Vanessa.

Para se inscrever é necessário estar cadastrado e incluso no Programa Estadual da Agroindústria Familiar – PEAF; ser agricultor familiar, comprovando o enquadramento com a apresentação da declaração de aptidão ao Pronaf (DAP); ter produtos que obedeçam as normas sanitárias e legais estabelecidas para cada produto e preencher a ficha de inscrição que poderá ser encontrada no final do edital, que está disponível no site da Turismate e no site do APL.

A ilha onde será instalada a Feira da Agricultura Familiar será custeada com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e do APL AF VT. Em virtude disso, os espaços serão oferecidos gratuitamente para os agricultores.

A comissão organizadora da Feira da Agroindústria Familiar da Turismate é constituída por representantes do APL AF VT; Emater/RS-ASCAR de Ilópolis; comissão Organizadora da 8ª Turismate; e o Poder Público Municipal de Ilópolis. Mais informações, bem como os critérios para a seleção dos empreendimentos e o funcionamento das atividades durante o evento, podem ser obtidas no edital.

A Turismate acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Parque do Ibama. O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I) em parceria com a Administração Municipal e Câmara de Vereadores. Conta com a organização da Lume Eventos e tem o apoio da Emater/RS e Ibramate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom 8ª Turismate