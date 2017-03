AlimentaAçãoRS: Jornada técnica acontece nos dias 18 e 19 de maio

A Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Agea Marketing e Comunicação realizam, nos dias 18 e 19 de maio, a Jornada Técnica do Setor Alimentício 2017 – AlimentaAçãoRS. A programação acontece no Hotel Weiand, em Lajeado, e será composta por palestras, oficinas, fornecedores para a indústria de alimentos e rodadas de negócios.

A economia do Vale do Taquari, apesar da diversificação, tem a predominância do setor da alimentação, uma relevância que o torna vital para a evolução social e econômica da região. Apesar dessa importância, as empresas do segmento não possuem uma organização coletiva capaz de proporcionar um ambiente propício ao compartilhamento de ideias.

O objetivo da Jornada é reunir indústrias de alimentos e fornecedores para a indústria do segmento em um único espaço para adquirir conhecimento e a realizar negócios. A meta também é associar o potencial da região ao seu reconhecimento como Vale dos Alimentos.

O evento é oportunidade única para capacitação de empresários e profissionais das indústrias do setor alimentício. Para as empresas fornecedoras de produtos e equipamentos do setor, a vantagem competitiva proporcionada pela Jornada é a de ocupar espaços como expositores.

Programação

São dois dias de interação, conhecimento e negócios. Veja a programação:

18 de maio – primeiro dia

Na parte da manhã, acontece o “Seminário Segurança de Alimentos” com as palestras: “Protegendo o consumidor de riscos físicos, químicos e microbiológicos”, com Cristina Leonhardt, da Tacta Foods School; “Cuidados higiênicos sanitários para evitar a contaminação microbiológica de alimentos”, com Mirian Herrmann, da Alta Consultoria; e “Controle integrado de pragas”, com o professor doutor Noeli Juarez Ferla, da Univates.

Durante a tarde, o tema é o ciclo de palestras: “Mercado e Investimentos”. O professor doutor Sílvio Bittencourt da Silva, da Unisinos, fala sobre “Como obter verbas do governo para projetos inovadores”; em seguida Luis Mário Berbigier, do Sicredi, discorre sobre “Financiamentos: como comprar equipamentos”; e, encerrando o dia, Leonardo Taufer, diretor-presidente da Rede Imec palestra sobre “Como vender para as redes de supermercados”.

19 de maio – segundo dia

Pela manhã, ocorre a Rodada de Negócios organizado pelo Sebrae Vale do Taquari e Rio Pardo.

Na parte da tarde, acontece o “Seminário de Inovação” com as palestras: “Rotulagem de alimentos: da legislação à inovação” com a professora doutora Daiana de Dousa, da Unisinos; “Inovação em alimentos: a ciência gerando novos negócios” com a professora doutora Renata Cristina Ramos, da Unisinos; e “Inovação: a arte de fazer diferente” com Cristina Lenhardt, da Tacta Foods School.

Inscrições

Interessados em participar da Jornada Técnica do Setor Alimentício 2017 – AlimentaAçãoRS devem inscrever-se no site do evento https://www.jornadadaalimentacaonews.com/. Mais informações podem ser obtidas com Elaine Maria Warken, pelo fone 51 9 9661-8790. As vagas são limitadas.

Texto: Ascom Acil