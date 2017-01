Alistamento Militar pode ser realizado pela Internet em Paverama

A Prefeitura Municipal de Paverama comunica que o Alistamento Militar deve ser realizado por todos os jovens brasileiros, do sexo masculino, nascidos em 1999, no período de 02 de janeiro até o dia 30 de junho deste ano, através do site http://www.alistamento.eb.mil.br. A Diretoria de Serviço Militar disponibiliza ao cidadão a opção de realizar o Alistamento online, que consiste no preenchimento dos dados individuais pelo próprio usuário.

Para realizar o alistamento pela internet será necessária a utilização dos dados de um dos seguintes documentos:

* Certidão de Nascimento ou certidão de Casamento;

* Nacionalização;

* Registro Geral (Identidade);

* CPF – caso não possua, o jovem deve fazer sua inscrição no cadastro de contribuintes acessando o site da Receita Federal.

Haverá necessidade também, de possuir um número de telefone celular e uma conta de e-mail particular para o envio de mensagens, como por exemplo, entrega de documentos, avisos de agendamento de datas e outras comunicações. “Sem informar o número de telefone celular ou o e-mail não teremos como entrar em contato na época oportuna” destaca a Adriana Moura, Secretária da 174ª Junta de Serviço Militar de Paverama.

Se o alistante não tiver internet em casa, pode utilizar o Telecentro Municipal de forma gratuita. Caso não possua número de celular ou e-mail, o jovem deve dirigir – se a Junta de Serviço Militar de Paverama, situada na Rua Célio Klein 43, junto ao CRAS, para realizar seu alistamento de forma presencial.

Se for dispensado, deve retornar mais uma vez à Junta de Serviço Militar para participar de uma cerimônia de juramento de compromisso à Bandeira Nacional e receber seu Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretária da 174ª JSM Adriana Moura nos telefones (51) 3761 1155 ou (51) 998525876.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama