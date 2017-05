Alivat anuncia lançamento de Concurso Literário

Nesta terça-feira, às 19h30min, no auditório do Pórtico do Parque Histórico, a Academia Literária do Vale do Taquari (Alivat) vai realizar a solenidade de lançamento do 6º Concurso Literário – Novos Talentos: Escritos/Escritores.

A competição é realizada a cada dois anos desde 2007, sempre com a parceria da Prefeitura de Lajeado. “A intenção é apoiar novos escritores e incentivar a leitura”, afirmou o presidente da Alivat Deolí Gräff. A organização do concurso está a cargo da comissão integrada pelos escritores: Ana Cecília Togni, Nara Knaak, João Paulo da Fontoura e Adriano Spezzia.

Poderão participar autores de Contos, Crônicas, Crônicas Históricas, Poesias e Literatura infanto-juvenil. Este ano tem uma novidade, as crianças entre 6 e 13 anos de idade também poderão participar contando histórias. “O tamanho do texto de cada modalidade e outras informações sobre o concurso podem ser conferido no Regulamento, que está disponível no Facebook da Alivat e pode ser solicitado através do e-mail concursoliterarioalivat6@itrs.com.br Para este mesmo e-mail devem ser encaminhadas as inscrições. O período de habilitação inicia com o lançamento e vai até o dia 28 de julho. Somente serão aceitos os textos enviados por meio eletrônico.

A comissão julgadora irá observar como critérios a clareza na exposição do assunto, originalidade do texto e caráter literário para escolher os quatro melhores trabalhos de cada categoria, e também poderá conferir Menção Honrosa a outros textos com reconhecida qualidade.

Poderão participar pessoas residentes no Vale do Taquari ou que tenham nascido aqui e estejam morando em outra região do Estado ou país. Os textos devem ser inéditos de pessoas que ainda não publicaram livro. O prêmio para os ganhadores em cada categoria será a publicação do trabalho em livro.

Gräff enfatiza que “o concurso quer ser o ‘empurrãozinho’ para as pessoas criarem coragem de mostrar o seu dom literário”. Ele observa que “o concurso é uma forma de encorajar as pessoas a escreverem ou retirar na gaveta ou do arquivo textos escritos há mais tempo e tornar público”.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Alivat