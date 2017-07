Alivat vai empossar dez escritores dia 25 de julho

A Academia Literária do Vale do Taquari (Alivat) vai realizar solenidade de posse de escritores como acadêmicos da entidade. O evento está marcado para o dia 25 de julho, quando é comemorado o Dia do Escritor. O início será às 19h30min tendo por local o Teatro do CEAT, localizado na rua Bento Gonçalves, Centro, Lajeado/RS.

A Academia é formada por 40 Cadeiras e 25 estavam ocupadas. Na Assembleia realizada dia 8 de junho foram aprovados nove nomes e um havia sido aprovado em dezembro do ano passado. “Ainda permanecem vagas cinco cadeiras”, observa o presidente da Alivat, Deolí Gräff. Ele salienta que com a posse dos novos acadêmicos também são preenchidos os nomes dos patronos, que são escolhidos entre escritores falecidos com notória atuação no Vale do Taquari.

“Com o ingresso de mais dez escritores a Academia ganha em representatividade e maior abrangência regional”, destaca Gräff. Ele cita que a escolha dos nomes foi realizada através de criteriosa seleção. O processo para ingressar na Alivat está estabelecido no Estatuto da entidade. A apresentação de candidatos deve ser feita por acadêmicos para o presidente e ele convoca reunião de diretoria para fazer a admissão. Na etapa seguinte é feito a análise do currículo literário, a conduta pessoal e o envolvimento comunitário. Na etapa final do processo acontece em assembleia da entidade para a análise individual e a votação. Somente depois de aprovados, os escolhidos são convidados e recebem a informação da sua aprovação. A Academia conta com uma relação de 270 escritores atuantes no Vale do Taquari e entre eles foram selecionados os dez que serão empossados.

O mesmo acontece com os patronos, que foram escolhidos entre uma lista de mais de 170 escritores falecidos. “Além da contribuição literária, foram levados em conta outros aspectos como o seu envolvimento e participação na comunidade”, destacou Gräff.

O acesso a solenidade de posse é livre e sem a cobrança de ingresso. Todas as pessoas que gostam de literatura e tem admiração pelos autores podem participar do evento.

Assumirão cadeira na Alivat dez escritores com seus respectivos patronos e número da cadeira:

30- João Manoel Moraes da Silva – Roca Sales

– Genuíno Antônio Ferri (Gino Ferri)

31– Beatris Francisca Chemin – Sério/Lajeado

– Albano José Mallmann

32– Dirce Becker Delwing – Lajeado

– Darcy Nivaldo Schmidt

33– Alexander Perandin Moreira – Estrela

– Walmor Bergesch

34– Silvana Rossetti Faleiro – Progresso/Lajeado

– Adroaldo Mesquita da Costa

35 – Roque Danilo Bersch – Arroio do Meio

– Arnaldo Bruxel

36 – Marcos Rogério Kreutz – Lajeado

– Rudolfo Maria Rath

37– Lucildo Ahlert – Westfália/Lajeado

– Arno Sommer

39– Marcos Bastiani – Muçum

– Nilo de Miranda Ruschel

40 – Wanderlei Thewes (Xumby) – Arroio do Meio

– José Helmuth Körbes

Texto: Ascom Alivat