Alivat vai promover 36º Colóquio Literário com lançamentos de livros de autores locais

A Academia Literária do Vale do Taquari (ALIVAT) vai promover o 36º Colóquio Literário, com o lançamento de livros de autores locais e convidados. O evento acontece na próxima quarta-feira, dia 18, com início, pontualmente, às 19h, no pavilhão 2 do Parque do Imigrante. Para falar sobre a sua experiência literária, estará presente a escritora Letícia Wierzchowski, autora do livro “A Casa das Sete Mulheres”.

O Colóquio faz parte da programação da 12ª Feira do Livro de Lajeado, que acontece de 17 a 22/10 no Parque do Imigrante, promovida pelo Sesc e Prefeitura de Lajeado, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer, contando com o apoio da Alivat e da Univates e com o patrocínio cultural da Unimed.

A Alivat contabiliza a confirmação de mais de 25 obras literárias para o lançamento, sendo que alguns livros têm mais de um autor. “Consideramos este evento de grande significado, pois mostrará a diversidade e a qualidade da literatura produzida no Vale do Taquari”, salienta o presidente da Alivat, Deolí Gräff. Ele destaca que “o Colóquio será um grande e significativo evento literário”. Participam do lançamento, os escritores que publicaram obra no último ano, no período entre a Feira do Livro do ano passado até a feira deste ano.

A patrona da Feira do Livro é a professora e escritora Acadêmica da Alivat Nara Knaack. Também o escritor homenageado Werner Schinke e sua esposa Gisela, integram a Academia. “Estamos muito bem representados, por pessoas que merecem reconhecimento por sua contribuição à literatura e também para a preservação da história e da cultura regional”, afirmou Gräff.

O Colóquio Literário é aberto para todas as pessoas interessadas. O acesso é livre, sem a cobrança de ingresso ou inscrição antecipada.

Texto: Ascom Alivat