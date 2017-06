Aluna de escola municipal de Estrela vence concurso regional de redação

Representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizaram visita a Estrela na última quarta-feira. Mais precisamente à Linha Lenz e à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Arnaldo José Diel. A visita teve como propósito realizar a entrega da premiação do concurso de redações do Programa Agrinho 2016, ao qual a escola estrelense é uma das participantes. A aluna premiada foi Shaiane Schulte, de 15 anos, que teve seu texto eleito como o melhor entre os participantes de 66 municípios no concurso.

O concurso é realizado entre estudantes de todos os anos, respeitando a faixa etária e o momento pedagógico. Shaiane teve a sua redação eleita entre os participantes dos oitavos anos de 2016, que tinha como tema a saúde. Recebeu como prêmio uma bicicleta. A professora Isabel Bregolin também recebeu uma premiação por ter orientado e incentivado a aluna neste concurso. Shaiane, que sempre se mostrou muito interessada em textos, leitura, reportagens, e já havia participado de outros concursos, desta vez foi premiada. “Sempre gostei de escrever. Acho importante isso, o que muitos jovens não fazem mais.” Outra coisa é cuidar da “saúde”. “As pessoas hoje em dia não dão muita atenção para a sua própria saúde. Os jovens, por exemplo, comem muitas besteiras, tomam refrigerante demais, fazem poucos exercícios”, alerta ela, que pretende justamente usar o prêmio, a bicicleta, para cuidar ainda mais da sua saúde.

Texto: Ascom Estrela