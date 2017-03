Alunos da Emef Pedro Welter voltam a ser atendidos em salas de aula

Desde a quarta-feira (1º), os 125 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Pedro Welter, do Bairro Floresta, voltaram a ser atendidos dentro de salas de aula. Em razão de um atraso na entrega das quatro novas salas, os alunos iniciaram o ano letivo com aulas em um ginásio da comunidade. “Agora podemos ver a evolução que tivemos, pois os alunos, assim como os professores, têm à disposição salas amplas e bem arejadas”, afirma a diretora da escola, Ruth Fagundes dos Santos. Concluída recentemente, a etapa 1 do projeto de ampliação da escola agora se traduz em quatro novas salas que totalizam 218,5 m².

Já a etapa 2 do projeto de ampliação segue em execução. As obras tiveram início ainda em dezembro de 2016, com prazo de oito meses para conclusão. Totalizando 364,38 m², a etapa 2 consiste em uma biblioteca, dois banheiros destinados aos alunos, mais um banheiro para os professores e servidores, sala multiuso, almoxarifado, secretaria, sala da direção, sala dos professores e sala de informática. Além disso, permaneceram do antigo prédio da escola, que em parte foi demolido, uma sala de aula, outra sala onde abriga os professores, secretaria e direção, um salão, refeitório, cozinha, lavanderia e banheiro.

Com vistas a melhorar a acessibilidade dentro da Emef Pedro Welter, uma rampa de acesso foi construída pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), interligando o local onde abrigava um parquinho, e que hoje é utilizado como pátio pelas crianças, ao refeitório da escola.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Lajeado