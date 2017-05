Alunos da Lumecep visitam a Docile Alimentos

No dia 24 de maio, 45 alunos do curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional, acompanhados pelas professoras Adriane Fahl e Denise Nobre de Oliveira, realizaram uma visita técnica na empresa Docile Alimentos, em Lajeado.

“Aliar teoria à prática é um diferencial para o entendimento de assuntos voltados à gestão de pessoas. A empresa Docile é referência na região em práticas voltadas a profissionais. Desta forma, a visita proporcionou-nos conhecer políticas que trazem a essência e a importância das relações humanas, independente da atuação de cada um”, explicam as professoras.

As visitas técnicas também proporcionam uma formação mais ampla, pois é possível observar o ambiente real de uma empresa em pleno funcionamento, além de verificar sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos que estão implícitos e que regem a empresa.

“Foi uma oportunidade única, de muito aprendizado. Agradecemos a recepção das responsáveis pelo RH da empresa Anete Martins e Elisângela Menezes”, concluem as professoras.

Saiba mais:

Criada pelos irmãos Heineck, a Docile iniciou suas atividades em 1991. Reconhecida por lançamentos inovadores e pela qualidade dos produtos, é a maior produtora de pastilhas da América Latina e a segunda no ranking de balas de goma no Brasil. Em seu portfólio, mais de 200 itens, comercializados em seis linhas: balas de goma, chicles de bola, refrescos em pó, pastilhas, balas de gelatina e marshmallows.

Ocupando uma área de 40.000m² em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e 6.000² em Vitória de Santo Antão em Pernambuco, a produção mensal chega a mais de 2 milhões de quilos. Com uma equipe de 800 colaboradores diretos, a Docile aposta em um dos seus principais valores: fazer bem feito tudo o que faz e inovar sempre, oferecendo aos consumidores qualidade e magia.

Texto: Portal Região dos Vales