Alunos da LUMECEP visitam a Girando Sol

Na noite da segunda-feira (09), duas turmas do curso Técnico em Administração, das disciplinas Fundamentos de Logística e Gestão da Qualidade e uma turma do curso de Elétrica Industrial da LUMECEP realizaram uma visita técnica na Girando Sol, em Arroio do Meio. A atividade teve por objetivo compreender o funcionamento dos processos industriais e proporcionar uma troca de experiências entre os alunos, professores e funcionários da empresa.

“Todos os semestres, buscamos pelo menos uma visita técnica, para que os alunos consigam vincular os conhecimentos adquiridos em sala de aula, com a prática. Esse semestre a empresa escolhida foi a Girando Sol. Durante a visita, eles puderam observar o ambiente, a dinâmica e organização da empresa, para posterior discussão em sala de aula”, explica a coordenadora pedagógica, Taís Zorttea.

O professor, Jeferson Schneider, da disciplina Gestão da Qualidade acompanhou os alunos. Segundo ele, a exemplificação e a visualização são os melhores métodos para a aprendizagem. “Na visita foi proporcionado aos alunos conhecer e entender como os sistemas de qualidade refletem no resultado final de uma indústria. A exemplificação e visualização são os melhores métodos para a aprendizagem em um curso que tem como objetivo a colocação profissional de seus alunos. Este tipo de visita possibilita que os professores obtenham ferramentas para alinhar a teoria passada em sala com a prática realizada nas indústrias”, comenta o professor.

As visitas técnicas proporcionam uma formação mais ampla, pois os alunos conseguem observar o ambiente real de uma empresa em pleno funcionamento, além de verificar sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos que estão implícitos nela.

“Posso afirmar que os alunos que tiveram a oportunidade de visitar a empresa Girando Sol, conhecer a sua história e sua organização ampliaram seus conhecimentos. Puderam acompanhar o processo de uma linha inteira de produção, completamente automatizada. Além da estrutura da empresa, com sistema automatizado de iluminação e climatização dos ambientes”, conclui o professor do curso elétrica industrial, Gabriel Vargas.

Texto: Portal Região dos Vales