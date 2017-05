Alunos engajados e participativos movimentam Escola do Leite

Os produtores associados à Dália Alimentos estão comparecendo assiduamente às aulas da Escola do Leite. O segundo módulo tratou sobre o tema “Qualidade do Leite e Manejo da Ordenha”, foi ministrado pelo técnico Cleiton Rodrigo Gass e realizado no transcorrer do mês de maio, nos municípios de Jari, Júlio de Castilhos, Sobradinho e Agudo.

Desde o seu início, no mês de abril, as aulas na região vêm registrando um número significativo de participantes. Com uma média de 30 produtores presentes em cada encontro, o projeto leva ao quadro social uma nova maneira de fazer assistência técnica, apresentando ao produtor conteúdos relevantes para a realização eficiente da atividade leiteira.

Quem também acompanha as aulas é o técnico Everton Dalcin Ebert, que avalia as aulas como um momento de vasto aprendizado para todos os participantes envolvidos. “O interesse dos produtores nos surpreendeu. Além de participarem das aulas, eles aproveitam o momento para trocar informações entre todos os participantes.”

Na avaliação do supervisor do Setor de Gado Leiteiro da Dália Alimentos, Fernando Araujo de Oliveira, os associados entenderam a ideia da Escola do Leite e a participação assídua demonstra o quanto estão comprometidos em participar e compartilhar o conhecimento e as informações. “Já no primeiro módulo notou-se uma participação expressiva do quadro social da região nas aulas. Este é um dos fatores que, certamente, contribui para que o projeto alcance os objetivos estipulados, que é qualificar a atividade leiteira na região.”

O próximo módulo tratará sobre “Controle de Mastites”, será realizado no mês de junho, nos seguintes dias e respectivas propriedades: dia 6 no associado Uelinton Senger, em Jari; dia 7 no produtor Ismael Persio, em Júlio de Castilhos; dia 20 no associado Vinícius Dalberto, em Sobradinho e dia 21 no produtor Delmar Ratzlaff, em Agudo.

Texto: Ascom Dália Alimentos