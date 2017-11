Alunos participam da oficina Música, Mate e História durante a Turismate

Em torno de 70 alunos da rede municipal e estadual de Ilópolis, Putinga e Anta Gorda participaram da oficina: Música, Mate e História, que foi realizada no turno da manhã e da tarde no Parque do Ibama, em Ilópolis. Também houve uma edição extra para uma comitiva de jovens italianos oriundos da cidade de Auronzo Di Cadore, que tem Gemellaggio com Ilópolis.

Na oportunidade houve a contextualização histórica da Música Folclórica do Rio Grande do Sul, do século XX até a primeira década do Século XXI; a explanação dos principais gêneros musicais que constituem a Música Folclórica Gaúcha e suas principais vertentes e origens e uma breve apresentação dos principais compositores de cada época.

“Nós fizemos uma conversa musicada, bem descontraída. Trabalhamos a história gaúcha, o surgimento dos gêneros musicais no Rio Grande do Sul, a história da erva-mate e as funções das rodas de mate. Foi uma troca de experiências sobre a cultura gaúcha. Também distribuímos letras de músicas para as crianças cantarem. As crianças estiveram bem atentas e interessadas. Foi muito gratificante e motivador”, comenta o professor de música Fernando Graciola.

As oficinas de Música, Mate e História fazem parte do projeto artístico cultural da Turismate 2017 que tem o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e o patrocínio da Gráfica Cometa. A atividade integrou a 8ª edição da Turismate que é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Scobar Material Elétrico, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

