Alunos participam de palestra sobre educação fiscal e cidadania

Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Turno Integral Professor Sereno Afonso Heisler participaram de uma palestra sobre educação fiscal na semana passada, no auditório do Centro Administrativo. As áreas da indústria e comércio têm sido um dos temas de aula da turma de 26 alunos, sob orientação da professora Alvanira Weiss Konrath.

Entre os assuntos abordados pelo auxiliar administrativo Volnei Heitor Konrath e pelo fiscal municipal Altemir Roberto Hendges estiveram as atividades industriais e comerciais, tributos e notas fiscais, além da importância da cidadania. “É essencial despertar nas crianças o interesse por esses temas”, destacam os palestrantes.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul