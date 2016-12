Alunos realizam viagem de estudos

Os alunos dos 9º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Construindo o Saber realizaram no final do mês de novembro uma viagem de estudos juntamente com suas professoras regentes Cíntia e Elisete para a Fazenda Quinta da Estância na cidade de Viamão.

Foram realizadas diversas atividades com os alunos: esportes radicais, trilha diurna e noturna, banham de lama, carrinho de lomba, banho de açude entre outros.

Os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer o viveiro da Fazenda, onde são recolhidos animais apreendidos pelo IBAMA. De acordo com os alunos e professoras, a viagem foi muito significativa e ao mesmo tempo, proporcionou um momento de lazer e aprendizagem diferentes.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Progresso

Foto: Divulgação