Alunos recebem kits de campanha fiscal

Conscientizar os estudantes quanto a importância de fazer as compras no comércio da cidade e exigir o cupom fiscal é uma das metas do projeto de educação fiscal desenvolvido pela administração municipal.

Para incentivar a maior participação da comunidade os secretários da Administração Roberto Muller e do Planejamento, Indústria e Comércio, Vianei André Noll, estiveram no colégio Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello para falar sobre a campanha de arrecadação Forquetinha Minha Cidade Meu Comércio e a Nota Fiscal Gaúcha. Na ocasião cada aluno recebeu um kit da campanha – estojo e garrafa.

Conforme Roberto, além de coibir a sonegação, ajuda o município a aumentar os recursos arrecadados e os participantes concorrem a prêmios. Serão sorteados R$ 4 mil em vales-compras entre consumidores. Pela campanha do governo estadual, os contribuintes concorrem a R$ 100 todos os meses. “Queremos que os alunos incentivem os pais a exigir nota fiscal e assim quanto maior for a arrecadação, mais podemos investir em saúde, educação, obras e demais projetos”, destaca.

Nas palestras ministradas aos estudantes é explicado quais os impostos cobrados, o destino destes valores e as formas pelas quais a população pode ajudar a elevar o aumento de recursos municipais e os repassados pelo estado. Segundo Vianei, o consumidor terá direito a uma cautela para cada R$ 50 em compras. São válidos os cupons ou notas fiscais, todas oriundas do comércio, indústria e prestadores de serviços do município a partir do dia 1º de janeiro. Hoje o setor de indústria, comércio e serviços representa 13,62%, 8,84% e 3,03%, respectivamente. A agricultura é responsável em gerar 74,51% da arrecadação municipal.

Fique atento

O 2º sorteio ocorre no dia 10 de outubro – cinco vales-compras de R$ 80 somente para alunos da rede municipal. O 3º sorteio será no dia 12 de dezembro – cinco vales-compras de R$ 400 e seis vales-compras de R$ 100 (somente para alunos).

A troca de notas é efetuada no Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou na escola.

Texto: Ascom Forquetinha